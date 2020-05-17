وفد السيادى يقف على الاوضاع الامنية بكسلا

التاريخ: 17-مايو-2020
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وقف وفد المجلس السيادي الزائر لولاية كسلا برئاسة محمد الفكي سليمان والذي ضم بروفيسور حسين شيخ ادريس قاضي ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي ،علي مجمل الاوضاع الامنية بالولاية.
و استمع الوفد خلال الإجتماع الذي عقد مع لجنة أمن الولاية برئاسة اللواء ركن محمود بابكر محمد همد بحضور وفد هيئة الأركان برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين الشامي ، الى تقرير مفصل حول الأحداث التي وقعت بين قبيلتي النوبة والبني عامر والمسببات الي جانب حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين مما أدى الي فقدان عدد من الأرواح بين الطرفين.
كما إستمع الوفد أيضاً الي تقرير حول التدخلات التي تمت والجهود الكبيرة التي بذلت لإحتواء النزاع من خلال تدخل القوات النظامية والأمنية وانتشارها في محيط مناطق النوبة والبني عامر.
وأكد الفكي في تصريحات بحسب سونا، عقب الإجتماع أهمية وضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون مشيرا الي أن الأحداث التي وقعت بعدد من الولايات تعتبر رسالة ومؤشر يجب الوقوف عنده خاصة في ظل ظروف معلومة تمر بها البلاد .
ودعا الي نبذ القبلية والجهوية التي تقود الي التناحر بالاضافة الي الإحتكام الي صوت العقل بين الطرفين مشيرا الي أن من أهداف زيارة الوفد بحث ترتيبات تكوين لجان إزالة التمكين وطريقة عملها مبينا أن الوفد سيقوم بزياره لولايتي القضارف والجزيرة.
من جانبه دعا شيخ إدريس الي دراسة ظاهرة الصراعات القبلية التي وقعت في عدد من الولايات في أوقات متزامنة مشيرا الي أن هنالك جهات تسعى الي خلق نوع من عدم الإستقرار بالبلاد . وقال أن المكون علي مستوى البلاد تسوده الالفة والتآخي الا أن هنالك متغيرات بدات تحدث ،الامر الذي يتطلب دراستها بعمق.
من جانبها دعت البوشي الي نبذ العنف والقبلية بين مختلف المكونات وان يكون الوطن هو الاول والاخير واوضحت ان الاوضاع التي تمر بها البلاد تحتاج وحدة الصف من اجل تحقيق متطلبات الثورة والتغيير الذي تم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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