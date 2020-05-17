خبير مصرفي : طباعة العملة بدون تغطية(مسمار) في نعش الإقتصاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دعا الخبير المصرفي لؤي عبد المنعم، إلى ضرورة الانتباه لآثار رفع المرتبات وإمكانية امتصاص السوق للزيادة، وقال في تصريح صحفي اليوم (السبت) إنه سبق وحذرنا من هذه الخطوة، مشدداً على ضرورة أن ترتكز الزيادة على موارد حقيقية، وتابع ” لكن حدث ما كنا نخشاه” وتبني زيادة المرتبات مقابل طباعة عملة بدون تغطية، في الوقت الذي انخفضت فيه إيرادات الدولة بشكل ملحوظ بسبب جائحة كورونا التي ضربت كل اقتصاديات العالم.

وتوقع لؤي، زيادة التضخم وارتفاع الأسعار ومواصلة مسلسل انهيار الجنيه، ما لم يتم زيادة الإنتاج، موضحاً بأن الحكومة عاجزة عن شراء القمح من المزارعين بعد احتكار شرائه لمنع تهريبه لدول الجوار والحيلولة دون زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي لاستيراد القمح، مؤكداً بأن القمح الآن معرض للتلف عند نزول الأمطار، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية تواجه كارثة انهيار اقتصادي، و لم يعد أمامها غير إرضاء من دعموها و حصلوا على وظائف مؤخراً، بالتمكين في كل القطاعات وخاصة التعليم بزيادة المرتبات.