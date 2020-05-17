بدء تحويل مرتبات الولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شددت مصادر مطلعة بوزارة المالية، على تعديل الفصل الأول (المرتبات والأجور) لكل العاملين بالقطاع العام، وقالت لـ(السوداني) إن صرف مرتب مايو سيتم وفق التعديل الجديد لهيكل الأجور في ولايات البلاد كافةوأضافت: صرف المرتبات بدأ في الوحدات التي أكملت تسكين الهيكل الراتبي الجديد، بينما هناك وحدات لم تكمل بعد، وفي المقابل مايزال العمل جارٍ فيما يخص تحويلات الولايات، وأكدت مصادر، بأن الأسبوع الجاري سيشهد عملية تحويلات المرتبات لكل ولايات البلاد، وصرف المرتبات قبل حلول عيد الفطر.

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