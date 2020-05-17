الهلال يترقب جائزته المالية و(الكاف) يخصم الغرامات

الخليج 365 :

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت، تسريع دفع الشريحة النهائية من المكافآت المالية الخاصة بمشاركة الأندية في البطولات الإفريقية في الموسم الحالي 2019- 2020م.

وبحسب بيان منشور على الموقع الرسمي لكاف، فإن هذه الخطوة جاءت في ضوء تزايد المخاوف والطبيعة المتطورة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار كاف إلى أن هذه المدفوعات المالية تهدف لتقليص العبء الواقع على الأندية الـ32 التي بلغت دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا (16 ناديا) وكأس الكونفيدرالية (16 ناديا) في هذه الأوقات الصعبة.

Advertisements

وأوضح البيان أن الأندية ستحصل على مستحقاتها استناداً إلى القيمة المحددة للجوائز المالية لكل بطولة حتى دور الثمانية، عندما تم تعليق البطولتين لأجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا.

ويبلغ الحد الأدنى للجوائز التي تحصل عليها الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا (550) ألف دولار أمريكي مقابل (275) ألف دولار للفرق المشاركة في كأس الكونفيدرالية.

ويترقب الهلال استلام جائزته المالية بعد بلوغه مرحلة المجموعات التي انهاها في الترتيب الثالث والتي تبلغ (550) ألف دولار، غير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يقوم بخصم الغرامات المالية التي تم توقيعها على النادي أثناء البطولة من الجائزة ومن بينها (50) ألف دولار وقعت على الهلال على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي المصري، إلى جانب غرامات أخرى متعلقة بالتنظيم واستخدام الشماريخ.