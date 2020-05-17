الإمارات تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بـ “فيروس كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم السبت، تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بإحصاء 796 إصابة جديدة منذ يوم الجمعة.
وأفادت الوزارة بأن العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد بلغ 22627 حالة.
كما سجلت الوزارة 4 حالات وفاة جديدة لأشخاص من المصابين بـ”كوفيد 19″، ما يرفع إجمالي الوفيات في الدولة إلى 214 حالة.
وأعلنت أيضا عن ارتفاع حالات التعافي من المرض إلى 7931 حالة، بعد تسجيل 603 حالة شفاء جديدة.
جدير بالذكر، أن السعودية والإمارات والكويت تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي الست بعدد الوفيات، فيما سجلت البحرين أقل الأعداد.
وكالات
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