وزارة الطاقة والتعدين تعلن إنجلاء أزمة توزيع الغاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف المهندس أيمن ابو الجوخ رئيس لجنة طواري الغاز عن عودة توزيع الغاز عبر آليتة المعروفة السابقة وتطويرها لمواكبة المستجدات والتي كانت تراعي السلامة العامة في مستودعات التوزيع بعد انجلاء ازمة توزيع الغاز ، مؤكد إستقرار عمليات توزيع الغاز بولاية الخرطوم بنسبة 90% ، بجانب تأمين حوجة الولايات بتخصيص (10.000) طن تمت جدولتها وفق عمليات الترحيل والتوزيع والتي احدثت إنفراجاً ملحوظاً في الولايات ، مشيداً بالمجهود الكبير لأعضاء لجنة طواري الغاز و لجان الخدمات والتغيير والمقاومة أبان أزمة توزيع الغاز ، ودورهم في القيام بتوصيل الغاز الي المواطنين بالاحياء مما كان له الأثر الكبير في إنجلاء أزمة توزيع الغاز ، وثمن المهندس ايمن ابو جوخ في تصريحات صحفية اليوم بالتلفزيون القومي دور اتحاد الوكلاء والتزامهم بصور كبيرة في تفعيل الوكلاء بالاحياء باستثناء عدد قليل من الوكلاء لم يلتزم باتفاق آلية العمل علي توزيع الغاز ، ممتدحاً الدور الكبير لمشرفي وعمال مستودعات التعبيئة وهم يبذلون مجهود مضاعف بجانب دور شركات التوزيع الاساسي في إنفراج الازمة بالسماح بتعبيئة جميع الالوان والعمل المتواصل الي ساعات متاخرة واستعرض مهندس أيمن ابوجوخ الاجراءات الجديدة التي تمكن لجان الخدمات والتغيير من أن تعلب دور اكبر في الأشراف علي عمليات التوزيع بالاحياء والبعد عن الذهاب الي المستودعات وتفعيل دور الوكلاء للعمل بصورة اكبر ، وهي أن تتم عمليات الشحن عبر الوكلاء او الشركات من مستودعات الوزارة عبر استمارة الشحن الجديدة التي تحتوي علي الكميات ونوعيتها ومعلومات سائق عربة النقل والتي بموجبها تسلم الكميان حسب الاستمارة الي الوكيل وباشراف لجان الخدمات والتغيير ويتم ختم الاستمارة من قبل لجان الخدمات والتغيير بالاحياء بعد استلام الكميات كاملة وبعدها يتم إعتمادها وختمها من مشرف وزارة الطاقة والتعدين ، ويتم إرفاق استمارة الطلبيات الاخري ، ولايسمح لاي وكيل بالتعبيئة مرة اخري الابعد استيفاء الاختام المعتمدة ، كما أن ناقلات الشركات تعمل علي تزويد مستودعاتاتها واماكن توزيعها وتعمل علي تغطية الاماكن التي تحتاج الي جهود الشركات ، وان الوزارة سوف تقوم بمعالجة مشاكل الاحياء التي لاتوجد بها اختام ولجان خدمات وتغيير.

وأعتبر ابوجوخ أن العمل بالاستمارة يمكن من تجويد عمليات التوزيع ويمنع التلاعب بسلعة المواطن ويحدد دوره الجهات المشاركة ويعمل علي تأمين المستودعات من التزاحم والاحتكاكات التي صاحبت الفترة السابقة ، علماً بان المستودعات منطقة خطرة لاتتحمل مثل هذه الحالات، معلناً بان الاستمارة متوفرة بمستودعات الشحن(الجيلي – الشجرة) وعبر اتحاد الوكلاء و لجان الخدمات والتغيير وعبر موقع وزارة الطاقة والتعدين بالفيس وهي مجانية .

وأمتدح المهندس أيمن ابوجوخ دور القوات المسلحة و قوات الدعم السريع و الشرطة و الامن الاقتصادي و الشرطة الامنية و الدفاع المدني وجميع من ساهم في ادارة ازمة توزيع الغاز ، متمنياً عاجل الشفاء لاعضاء اللجان الذين أصابهم فايروس كورونا في الايام الماضية.