مصرع مدرب رياضي مشهوربأعيرة نارية بالحلة الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لقي الكوتش صلاح الدين عبدالله سليم وشاب يقود ركشه مصرعهما بأعيرة نارية أطلقها نظامي داخل حي الحلة الجديدة بالخرطوم، اثناء مطاردته سائق ركشه كسر الحظر ورفض التوقف لقوة الارتكاز بمنطقة أبوحمامة بالخرطوم.

وفور وقوع الحادث خرج مواطنو المنطقة في تظاهرات احتجاجا على الحادثة وقاموا باشعال الإطارات، بعد اسراع النظامي التابع للقوات لتسليم نفسه لوحدة المدرعات.

وبحسب مصادر أن الشرطة تمكنت من تهدئة المواطنين وتفريقهم، باتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، واستلامها المتهم والسلاح أداة الجريمة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي.

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سائق الركشة كان يقل فتاتين وعند تجاوزه الارتكاز لاحقه النظامي بواسطة عربة لداخل الحي وعند عودته بعد ترجل الفتاتين قابله وعندها نزل النظامي من العربة وأطلق النار ما تسبب في إصابة السائق والمدرب الرياضي الذي كان يجلس أمام منزله، وسارع أهل الحي بالاتصال بالشرطة التي أسعفت المصابين لمستشفى التميز بيد أنهما توفيا متأثرين بالإصابة، وتم تحويلها للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة بواسطة الطب الشرعي، ومازالت التحريات جارية.