(11)مليون يورو نصيب الحكومة السودانية من أرباح شركة تعدين روسية

الخليج 365 :

كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية رئيس مجلس إدارة شركة (كوش) الروسية للتعدين جيولوجي مستشار سليمان عبدالرحمن ان نصيب حكومة السودان من أرباح الشركة من إنتاج الذهب بلغ 11 مليون يورو سددت آخر دفعة منها السبت و بلغت 3.500 مليون يورو.

وأوضح عبد الرحمن في تصريح صحفي السبت عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة أن الاجتماع ناقش خطة العمل والهيكل الوظيفي للشركة إلى جانب توزيع الأرباح حتى سبتمبر2019.

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وأشار إلى أن الشركة سددت آخر دفعة من نصيب حكومة السودان من الأرباح والتي بلغت 3.500 مليون يورو سيتم تسليمها لوزارة المالية من خلال الإجراءات المتبعة بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية.

وأكد عبد الرحمن أن إنتاج الشركة الروسية من الذهب للعام الماضي بلغ حوالي 2 طن من الذهب كان نصيب الحكومة السودانية منها كعوائد 300 كيلو جرام يتم تسليمها عينا لوزارة المالية.

في الأثناء كشف عبد الرحمن أن اجتماع مجلس الإدارة ناقش خطة العمل للعام الجاري ومصروفات البحث والاستكشاف للمنجم الجديد الذي تنوي الشركة العمل فيه حيث تم اعتماد المصروفات على أن تخصم 50%من المصروفات بنهاية شهر مايو الجاري وتخصم النسبة المتبقية لاحقا