شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج إلى ترك التعاون مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال خلفان في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “السراج يحارب الليبي والعربي الجار ويتعامل مع أردوغان الغدار…. عجيب أمره”.
وأضاف في تغريدة أخرى، “نقل الدواعش من سوريا إلى ليبيا بواسطة تركيا، وبتمويل الممول للإرهاب في العالم العربي قطر يشير إلى أن المخطط الذي تبنته كونداليزا رايس لا يزال ساريا”.
وتابع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، “أيهما أولى بالتآخي.. يا سراج.. التآخي مع مصر أم التآخي مع تركيا”.
وأرسلت أنقرة في وقت سابق قوات لدعم حكومة الوفاق في مواجهة عمليات الجيش الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان يدعو السراج إلى ترك التعاون مع الرئيس التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.