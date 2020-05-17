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ضاحي خلفان يدعو السراج إلى ترك التعاون مع الرئيس التركي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج إلى ترك التعاون مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال خلفان في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “السراج يحارب الليبي والعربي الجار ويتعامل مع أردوغان الغدار…. عجيب أمره”.
وأضاف في تغريدة أخرى، “نقل الدواعش من سوريا إلى ليبيا بواسطة تركيا، وبتمويل الممول للإرهاب في العالم العربي قطر يشير إلى أن المخطط الذي تبنته كونداليزا رايس لا يزال ساريا”.
وتابع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، “أيهما أولى بالتآخي.. يا سراج.. التآخي مع مصر أم التآخي مع تركيا”.
وأرسلت أنقرة في وقت سابق قوات لدعم حكومة الوفاق في مواجهة عمليات الجيش الوطني.

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