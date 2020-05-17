تفاقم الازمة في التأمين الصحي بالكاملين بسبب تلاعب في حوافز العاملين

دون أحد اقرباء مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بمحلية الكاملين بلاغا بالرقم ١٠٢٩ تحت المادة ١٥٩ بقسم شرطة الحصاحيصا ضد موظفة بالإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بالجزيرة ، وكانت مكصادر كشفت عن وجود تلاعب في صرف حوافز الموظفين.

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وقالت مصادر بحسب صحيفة الجريدة, إن البلاغ تم تدوينه بسبب تسجيل صوتي بثته الموظفة في (قروب اللجنة التسييرية للعاملين بالتامين الصحي واستنكرت في التسجيل قيام المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالجزيرة بايقاف شرائح سوداني الخاصة بهم والتي تخصم فاتورتها من رواتبهم وألمحت الى أن الفساد يأتي من أوجه أخرى في إشارة منها لمبلغ ١٠٦ الف جنيه والتي لم تتبع في صرفها الإجراءات السليمة على حد قولها ، وطالبت من خلال التسجيل منسوبي التأمين الصحى بالدفاع عن حقوقهم والمحافظة على المؤسسة وقالت : ابقو عشرة على التأمين الصحي .

وفي السياق أكدت مصادر مطلعة ان هناك مساعي لاحتواء الأزمة التي فجرها حافز الأمراض المزمنة والخدمة الطبية بمحلية الكاملين والذي اثيرت حولها شبهة فساد.

وذكرت المصادر أن عددا من الاطراف تدخلوا لتقريب وجهات النظر بين الموظفة ومدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بمحلية الكاملين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)