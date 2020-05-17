نصف مليون دولار من كندا للسودان لتأهيل مستشفي جبرة للطوارئ

التاريخ: 17-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قدمت كندا دعماً للسودان قُدر بنصف مليون دولار كمساهمة منها في تأهيل وحدات العناية المكثفة بمستشفى جبرة للطوارئ والإصابات. Advertisements وقالت وزارة الخارجية السودانية بحسب صحيفة الجريدة، أمس عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: عبر جهود بعثتنا في نيويورك، قدمت كندا نصف مليون دولار لمنظمات طوعية سودانية كمساهمة في تأهيل وحدات العناية المكثفة بمستشفى جبرة. وأوضحت أنها ستقدم دعماً مقدراً آخر سيتم الإعلان عنه قريباً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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