سائقون بشركة نظافة الخرطوم يهددون بالاضراب

يعتزم السائقين بشركة النظافة الدخول في اضراب عن العمل اليوم احتجاجا على عدم توفير الكمامات والمعقمات لهم على الرغم من أنهم يزالون مهامهم في ظل انتشار وباء كورونا، بجانب وعدم دخولهم في الهيكل الراتبي الجديد، وغياب القانون وغيرها.

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وقرر السائقون الاضراب عقب لقائهم بمسؤولين بالشركة اكدوا لهم بانهم كسائقيين غير مشمولين بالهيكل الراتبي الجديد، جدير بالذكر ان النظام البائد درج على استغلال العمال وذلك بعدم معاملتهم باستحقاقات الخدمة المستديمة التي يكفلها لهم حتى قانون النظام البائد نفسه، واشتكوا من عدم توفير كمامات او ادوات تعقيم اثناء مداومة عملهم فضلا عن عدم تمتعهم بتأمين صحي.

وطالب السائقون بحسب صحيفة الجريدة، بهيكلتهم في الهئية لمساواتهم بالعاملين في الخدمة المدنية.وادخالهم في التأمين الصحي و الضمان اجتماعي. بالاضافة الى صرف بدل العطلة “الجمعة و السبت”. وصرف حوافز العمل اثناء جائحة كورونا..بجانب . معينات عمل (كمامات و جونتيات و لبس).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)