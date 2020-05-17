الهندى يصف تجدد الاحداث بالامر المؤسف

وصف رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي” الشرعية الثورية” الشريف الصديق الهندي تجدد الأحداث ذات الطبيعه القبيلة بالأمر المؤسف، وقال إن تلك الأحداث مسألة خطيرة وبداية لفتنة أكبر وطالب الهندي في تصريح صحفى الدولة بحفظ الأمن وأرواح المواطنين وعدم التهاون في بسط هيبة القانون.

Advertisements

وقال بحسب صحيفة الجريدة إن هناك حالة من التراخي من الجهات الامنية شجعت على نشوب الأحداث القبيلة واضاف لابد من وضع إجراءات حاسمة لنشر الأمن باعتباره من صميم عمل الدولة ، وأشار إلى أن هناك احساس عام بأن المعادله السياسية والأمنية والاقتصادية على مستوى المركز والولايات تشجع على أعمال الفوضى لجهة شعور البعض بضعف تطبيق القانون فضلا عن ضعف الحكم الولائي مشيرا إلى الثورة حجبت عن الولايات بتأخير تعيين الولاة ماجعل الولايات خارج نطاق روح الثورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)