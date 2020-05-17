لجنة المعلمين تكشف عن مبادرة لخروج تجمع المهنيين من حالة الاصطفاف والاصطفاف المضاد

وصفت لجنة المعلمين السودانيين ماحدث في انتخابات تجمع المهنيين الاخير وبالاصطفاف والاصطفاف المضاد وشددت على إمكانية الخروج من تلك الحالة بالرجوع لميثاق التجمع، والبعد عن كل ما من شأنه ان يفرق بين الكيانات، والتواثق على المهنية التي اعتبرها انها صمام الأمان.

وكشفت لجنة المعلمين السودانيين بحسب صحيفة الجريدة، عن مبادرة توافقت عليها مؤسسات اللجنة للخروج من هذا المنعطف، وأكدت على ضرورة وحدة قوى التجمع وطالبت الجميع بإعلاء قيمة المؤسسة والتمسك بالوحدة التي جربها التجمع والتي اسقط عبرها إسقاط نظام الإنقاذ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)