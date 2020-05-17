ستة اجسام تنشق عن تجمع المهنيين وتكون قيادة مؤقتة

في تطور لافت توافقت ستة أجسام مهنية على تكوين قيادة مؤقتة (تسييرية) لتجمع المهنيين وفق اللائحة السارية مدتها ثلاث أشهر وحددت لها مهام تضمنت مراجعة الأوضاع التنظيمية للأجسام المكونة للتجمع وإجازة اللائحة والهيكل وإكمال البناء التنظيمي واجازة الوجهة النقابية والسياسية لتجمع المهنيين فضلا عن تسيير دولاب العمل اليومي وتمثيل التجمع لدى الحرية والتغيير و عقد المؤتمر الأول لتجمع المهنيين بالاضافة الى العمل على تحقيق أكبر توافق ممكن بين جميع الأجسام لاعتماد خارطة الطريق المعلنة وصولا إلى المؤتمر الأول .

ووجهت الاجسام شركاء التجمع وحلفاءه في مختلف الأصعدة استصحاب المتغيرات الجديدة وتجميد أي استيعاب أو اتصال سياسي الى حين ترتيب الأوضاع الداخلية للتجمع بما في ذلك المجلس المركزي و التنسيقية .

وأكدت الأجسام المهنية انها سنظل بالتجمع داعمة لوحدته وعاملة من اجل استقلاليته حتى إكمال عملية الإصلاح التنظيمي ووضع التجمع في المسار الذي يضمن استكمال تحقيق أهداف الثورة.

Advertisements

وقالت الأجسام المهنية الستة التي تضم : (التحالف الديمقراطي للمحامين ، تجمع مهنيي الموارد البشرية ،لجنة أطباء السودان المركزية ، تجمع البيئيين السودانيين ، تجمع مهنيي الإرصاد الجوي، تجمع المهندسين السودانيين) في بيان مشترك بحسب صحيفة الجريدة، قالت انخرطت الأجسام أعضاء تجمع المهنيين السودانيين الموقعة على هذا البيان فى مشاورات مكثفة لمعالجة عملية الاختطاف الحزبي والسياسي والأمني لتجمع المهنيين واكدت الأجسام الموقعة على البيان التزامها المشترك بوجهة وطنية مستقلة لتجمع المهنيين السودانيين عن المحاور والتيارات الحزبية و السياسية ، والتزام تام بميثاق تجمع المهنيين وأخلاقيات العمل النقابي المشترك تحت شعار لكل حزبه و التجمع للجميع.

واقرت بالمخالفات اللائحية والتنظيمية التي حدثت في اجتماع مجلس التجمع بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠ واردفت تم التكتل السياسي لتيار موحد قبل الانتخابات وخرق مصفوفة الهيكلة المجازة باجماع الاجسام واجراء الانتخابات بعد خرق اللائحة ، كما تمت العملية الانتخابية دون اجازة خطاب الدورة و الميزانية بالاضافة الى انتخاب اعضاء من خارج مجلس التجمع لعضوية بعض الهيئات .

ونوهت إلى أنه بناءً على الالتزام المذكور و لثبوت واقعة التنسيق الحزبي فقد تقرر ضرورة العمل في سبيل مراجعة الأجسام ذات التوجه الحزبي وكافة أجسام التجمع الأخرى لتكون أكثر تمثيلاً لقطاعاتها المهنية بدلاً من أحزابها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)