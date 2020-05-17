تكليف د.بشري حامد بتسيير مهام وزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم

التاريخ: 17-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر والي ولاية الخرطوم المكلف د. يوسف آدم الضي قراراً امس قضي بتكليف الدكتور بشري حامد الأمين العام للمجلس الأعلي للبيئة بتسيير مهام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم بحسب سونا، عقب قبول استقالة الأستاذ ناظم حسن بشير من منصب مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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