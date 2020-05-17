إصابة مدير جامعة الجزيرة بفيروس (كورونا)

أعلنت جامعة الجزيرة، إصابة مدير الجامعة البروفيسور محمد طه يوسف بفيروس (كورونا). وأوضحت إدارة جامعة الجزيرة في بيان بحسب صحيفة الصيحة اليوم، ان مدير الجامعة خضع لفحص معملي يوم الجمعة الماضي وجاءت النتيجة إيجابية، وقد تم حجره بمنزله ويخضع للعناية الطبية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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