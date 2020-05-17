نشطاء فيسبوك يدعمون وزير المالية: قدام يا البدوي والشعب معاك، انطلق ولا تلتفت، وذلك بعد تعرضه لهجوم قاس من لجنة الحرية والتغيير

إرتفعت شعبية وزير المالية السوداني بعد أن أوفت الحكومة السودانية في تنفيذ زيادة كبيرة غير مسبوقة لأجور العاملين بالدولة إعتباراً من شهر مايو 2020، بلغت 569 في المائة.

وأشاد مرتادو مواقع التواصل الإجتماعي بالدكتور إبراهيم البدوي وقالوا أن البدوي أنصف العاملين ومنع إنهيار منظومة الدولة السودانية، التي عانت ولفترة طويلة من ضعف المرتبات وجعلت العاملين في الدولة يبحثون عن بدائل أخرى مثل العمل الحر أو الإغتراب مما جعل الدولة تفقد خبرات مختلفة.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تؤثر زيادة المرتبات على معدلات التضخم المرتفعة أصلاً، وإلى إحداث عجز كبير في تمويل الموازنة العامة للدولة، فيما يرى مراقبون أنه لا يمكن ظلم العاملين في الدولة بسبب حجة التضخم وينصحون الحكومة بإجراء المعالجات اللازمة ويقول وزير المالية، إبراهيم البدوي، إن تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد للعاملين في الدولة سيسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.

فجر الأحد شنت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بياناً تهاجم فيه وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي خلفية على حوار صحفي لوزير.

وقالت اللجنة الاقتصادبة لقوى الحرية والتغيير بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365 (فيما يتعلق بوصف أفكار اللجنة الاقتصادية بأنها بالية وقد عفا عليها الزمن نشير الى أن افكار وزير المالية هي البالية وهي التي عفا عليها الزمن ولا تتوافق مع متطلبات الواقع الراهن في السودان ولا تستجيب لمشكلاته، إذ انها أفكار مغلقة ومكررة ومحفوظة من لوح روشتة صندوق النقد الدولي البالية).

وأضافت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير (السياسة التي اتبعها وزير المالية والقائمة على تجاهل بدائل اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والسعي لإرضاء صندوق النقد الدولي عبر طرح سياسات رفع الدعم وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني وتحرير الدولار الجمركي، تلك السياسات التي تم الاتفاق على تجاوزها في اجتماع الموازنة يوم 28 ديسمبر 2019 هي التي تسببت في تفاقم أزمات الوقود والغاز والخبز والارتفاع الجنوني في أسعار كل السلع. ولولا تدخل لجنة الطوارئ الاقتصادية واستعانتها ببرنامج الحرية والتغيير لإنقاذ الوضع لوصل اقتصاد البلاد الى الهاوية).

وأضافت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير (ان السياسة التي اتبعها وزير المالية والقائمة على تجاهل بدائل اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والسعي لإرضاء صندوق النقد الدولي عبر طرح سياسات رفع الدعم وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني وتحرير الدولار الجمركي، تلك السياسات التي تم الاتفاق على تجاوزها في اجتماع الموازنة يوم 28 ديسمبر 2019 هي التي تسببت في تفاقم أزمات الوقود والغاز والخبز والارتفاع الجنوني في أسعار كل السلع. ولولا تدخل لجنة الطوارئ الاقتصادية واستعانتها ببرنامج الحرية والتغيير لإنقاذ الوضع لوصل اقتصاد البلاد الى الهاوية).

وأضافت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير (نؤكد إشادتنا ودعمنا للاجراءات التي أتخذتها آلية الطوارئ الاقتصادية والتي أصدر السيد رئيس الوزراء قرارات بشأنها.. فهي من ضمن بدائل قوى الحرية والتغيير ونتطلع الى المضي قدما من قبل الية الطوارئ في تنفيذ برنامجها وبقية البدائل مستعينة باللجان التي كونتها والتي يشارك فيها اعضاء اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير حتى تنجلي الازمة وتتحقق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة).

وبحسب متابعة أخبار الخليج 365 لردود الأفعال حول بيان اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير على صفحتها بموقع فيسبوك فقد دافع الغالبية على سياسة وزير المالية وشنوا هجوم على الحرية والتغيير وهذه نماذج من التعليقات.

اقسم بالله فعلا افكارها باليه. تخيل لجنه تقترح لعدم رفع الدعم زراعه 800الف فدان بطاطس وموز ????????????اقسم بالله العظيم دا اقتراح اللجنه وبدون خجل. طيب ياعشاء البايتات. ال 800الف فدان دى حددت مكانها والتمويل لعمل المشروع دا؟ كم سنه عايزها لعمل مشروع زى دا ؟ الموز دا موسمى لو دائم؟ انا ماعارف وزير الماليه تحملكم كيف. مفروض يطردكم

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الوزير كلامه صاح مئة بالمئة . .

هذه اللجنة لا تمثل أحد وليس لديها أي حلول غير الحلول الاشتراكية البالية وأحسن ليكم تخلوا الراجل الفاهم دة بشتغل شغله قبل ما نقوم عليكم نوريكم شعاع . .

قدام يا بدوي والشعب معاك بلا قرف .

وزير المالية يكاد يكون ضمن قلة قليلة في هذه الحكومة أداؤه يتحدث عنه. أفكاره مرتبة، و أهدافه محدده، مجتهد في تبيين خططه و اشراك المستهدفين بقراراته ال stake holders. كما انه يتحدث بلغة ارقام رصينة و بسيطة و واضحة. سيستم أمريكي تمام و قراية نورثويسترن واضحة و جلية للعيان.

الشئ الوحيد الذي يسبب لي بعض القلق هو التأثيرات التضخمية المتوقعة لزيادة الرواتب و مدى فداحتها.

أما جماعة مدرسة مخلفات الحرب الباردة الاقتصادية ديل لا بفهمو حاجات زي دي و لا حيفهموها و لا عاوزين يفهموها. ممكن فقط يحاولو ان يتصيدو ايجابيات أنشطة البدوي و يحاولو ان يجيروها لصالحهم. لكن من غير المتوقع ان تكون لديهم اي إسهامات ايجابية في اعادة بناء الاقتصاد السوداني لأن أساسهم النظري الاقتصادي فاشل و قد رأى العالم ذلك عندما تهاوى سور برلين.

والله بالغتوا يا لجنة عادل خلف الله الاشتراكي والشيوعي ،فالحين بس في التنظير الوزير يتحدث عن معطيات موجودة على ارض الواقع بينما انتم تميلون للنظريات والفرضيات التي لن تتحقق ،وين الشركات الامنية التي تتحدثون عنها هل آلت لوزارة المالية ام لا تزال عند العسكر ؟طيب وين الدعم المجتمعي للموازنة ؟ دعوا الرجل يعمل فهو الوحيد الذي يجد الناس الامل في حديثه وخططه الطموحة لانتشال هذا الشعب من دوامة الفقر المدقع الى سعة من الحال،وعادل خلف الله يتحدث عن روشته صندوق النقد ويتناسى روشتاته المنقولة عن كتب الاقتصاد الاشتراكي.

ما اعرفه انه لا يوجد اقتصاد دوله واحده ناجحه التمس خطاه وحصرها فى تعابير الامبرياليه العالميه..وقفل الباب نهائيا عن تعاون ما مع الصناديق الماليه العالميه..حتى الصين وروسيا دولتين راسماليتين..وسبب نجاح الصين انها فتحت ابوابها لاقتصاد السوق ونهضت بالانفتاح..

ليس من المعقول ان تكبل اللجنه الاقتصاديه بالحريه والتغيير نفسها بنظريه واحده جامده..ويكون فقط كل انجازاتها البيانات..نحتاج لاعضاء اللجنه ان يتحلوا بالشجاعه ويأخذوا اى مثال اقتصادى ناجح للخروج من هذه الدائره الضيقه..

شوف اتكلمو براكم بعيد مننا كشعب

نحن للان صابرين عليكم عشان خاطر حمدوك والخال

عالجو اموركم دي بعيد من الشعب السوداني

بعيد نحن للان موجوعين من الكيزان قدامك فرصه لمن ننساهم

لو انتهينا من وجعتنا وقبلنا ليكم من الأفضل نلقاكم بقيتو قدر المرحله والا بكره حتكونو في المعارضه مع الكيزان

الزول كلامو وواقعي ورفع مرتبات واتكلم عن سياستو في مواجهة البنك المركزي وطباعة العملة ومعالجه التضخم

يعني كلام مفصل

اتفرتكو وجهزو نفسكم للانتخابات عديل عشان ماتجوطو لينا راسنا طالما الكيزان غلبوكم ماتعملوها في وزير المالية

الاشتراكية ضد الإبداع

ووزير المالية شجاع داس الأفكار البالية و المفاهيم العقيمة و نفذ برنامجه

الوزير في تنفيذ بند الأجور كان اشجع من حمدوك الذي حاول أن يتلكا لارضاء الشيوعيين

الوزير انطلق ولا تلتفت

كلام وزير المالية صاح .. كيسكم فاضي .. وأمهلوا بس خلي كورونا دى كلكم تتبلو يا مصلحجية ..

حمدوك يفض الشراكة معاكم ولا كلكم تمشو.. جايبين لينا شفع وعاملين فيها بتعرفوا سياسية ..

لا بتجدعوا لا بتجيبوا الحجار الراجل منتظركم ٣ شهور ما اديتهو حاجة واشتغل براهو واجتهد تجو تقيفوا فى طريقوا..

لو ما عارضتوا رفع الدعم شهر ١٢ الليلة كان بقينا علي خير ..

عواطلية.. اول موكب ان شاء الله فض الشراكة معاكم ويكون الحاضن الشعب بس

توقيت غير مناسب الوزير عمل شعبيه صعب الناس تسمع ليكم تفرحوا الكيزان ياوهم

الخرطوم (أخبار الخليج 365)