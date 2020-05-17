الجزولي لوزارة الداخلية: إما أن تنهض الشرطة وأجهزة تنفيذ القانون لحماية الناس وممتلكاتهم وحرياتهم أو (..)

نشر د.محمد علي الجزولي على صفحته بـ(الفيس بوك) منشور ذكر فيه:

بعد مقتل شهيد القرآن الحافظ لكتاب الله احمد ابن السبعة عشر عاما والإعتداء على سيارات المواطنين في مدينة كوستي والإعتداء على الاستاذ عثمان ذوالنون في سنار وغيرها من الإعتداءات السابقة من قبل بعض لجان المقاومة اتصلت بمكتب وزير الداخلية وكانت رسالتي مختصرة جدا وهي:

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( إما أن تنهض الشرطة وأجهزة تنفيذ القانون لحماية الناس وممتلكاتهم وحرياتهم وتوقف هذه الإعتداءات عند حدها وتحاكم منفذيها وإما اننا سنصدر بيانا عاما لشعبنا نبين فيه عجز القوات النظامية عن حمايتهم وندعوهم إلى الإنتظام في لجان على مستوى الأحياء والقرى والفرقان للدفاع عن أنفسهم واسترداد حقوقهم بأيديهم والرهيفة التنقد ).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)