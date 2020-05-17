التاريخ: 17-مايو-2020
85 مشاهدة
نشر د.محمد علي الجزولي على صفحته بـ(الفيس بوك) منشور ذكر فيه:
بعد مقتل شهيد القرآن الحافظ لكتاب الله احمد ابن السبعة عشر عاما والإعتداء على سيارات المواطنين في مدينة كوستي والإعتداء على الاستاذ عثمان ذوالنون في سنار وغيرها من الإعتداءات السابقة من قبل بعض لجان المقاومة اتصلت بمكتب وزير الداخلية وكانت رسالتي مختصرة جدا وهي:
( إما أن تنهض الشرطة وأجهزة تنفيذ القانون لحماية الناس وممتلكاتهم وحرياتهم وتوقف هذه الإعتداءات عند حدها وتحاكم منفذيها وإما اننا سنصدر بيانا عاما لشعبنا نبين فيه عجز القوات النظامية عن حمايتهم وندعوهم إلى الإنتظام في لجان على مستوى الأحياء والقرى والفرقان للدفاع عن أنفسهم واسترداد حقوقهم بأيديهم والرهيفة التنقد ).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الجزولي لوزارة الداخلية: إما أن تنهض الشرطة وأجهزة تنفيذ القانون لحماية الناس وممتلكاتهم وحرياتهم أو (..) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.