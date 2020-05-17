(كاف) يؤجل أمم إفريقيا ويحدد موعد قرار مسابقات الأندية

كشفت متابعات ، أن الإتحاد الأفريقي توصل لقرار بتغيير موعد النسخة المقبلة من نهائيات أمم إفريقيا التي كان مقررا لها يناير _ فبراير 2021م لتقام في شهر نوفمبر من نفس العام.

وبحسب مصدر موثوق، فإن (كاف) يترقب استلام تقرير وتوصية لجنتي المسابقات واللجنة الطبية خواتيم شهر مايو الحالي، ليعقد بعدها اجتماعا في الأسبوع الأول من يونيو لإعلان القرار النهائي بخصوص النسخة الحالية من مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية بعد توقفهما في الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا.

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وأبلغت مصادر في الكاف (صحيفة الصيحة)، أن الإتحاد الإفريقي أمن على عقد جمعيته العمومية في شهر سبتمبر المقبل في إثيوبيا بدلا عن موعدها السابق وهو شهر (يونيو)، مع اقتراح إقامة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)