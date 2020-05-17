وفد سوداني رفيع يزور اثيوبيا ويلتقي ابي احمد

التاريخ: 16-مايو-2020
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اكد السودان واثيوبيا متانة العلاقة بين البلدين ومقدرتهما علي تخطي التحديات التي تواجههما واشار دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الي ان الزيارة التي قام بها وزير شئوون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس الى اثيوبيا كانت ناجحة حيث تناولت العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما في المجالات الاقتصادية و سبل دعمها وكيفية حل التحديات على الحدود بين البلدين والقضايا ذات الصلة بسد النهضة.
وقال رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد في تغريدة على التويتر انه “جد سعيد” لاستقبال الوفد السوداني رفيع المستوى الذي يزور بلاده مبعوثا من الدكتور عبدالله حمدوك واشار دكتور ابي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر الى ان “هذا الوفد رفيع المستوى هو تعبير عن العلاقات الازلية القوية بين بلدينا ولقد سررت بالنقاشات التي جرت بيننا حول تحديات تمتين العلاقات الاقتصادية وحول سد النهضة ومسائل الحدود وايضا حول كيفية مجابهة جائحة الكورونا”.
من جهته اكد حمدوك سروه بنجاح الزيارة ولقاء الوفد برئيس الوزراء الاثيوبي وغرد على حسابه في تويتر قائلا”سعدت لسماع نجاح الزيارة. أنا واثق من أن الشراكة التاريخية بين بلدينا ستبقى قوية ومتحدة في مواجهة هذه الأوقات الصعبة”
وبحسب (سونا) فان الوفد السوداني الذي يقوده وزير شئوون مجلس الوزراء، السفير مانيس، ضم كل من اسماء محمد عبد الله وزيرة الشئون الخارجية ووزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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