آلية مستدامة لتوزيع وترحيل ومراقبة الدقيق

التاريخ: 16-مايو-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة قررت ولاية الخرطوم عدداً من الموجهات لتأمين وصول الدقيق للمخابز حسب الحصة المقررة وفي التوقيت المحدد، Advertisements ووجهت في اجتماع ضم أمين عام حكومة الولاية ومدير وزارة التجارة والصناعة والمدراء التنفيذيين بحسب صحيفة السوداني قيام المحليات بإنشاء إدارة منفصلة لهذا الغرض وتكوين آلية للمتابعة والرقابة تتكون من لجنة متابعة ومراقبة السلع الاستراتيجية ومباحث التموين ولجان المقاومة ولجان الحرية والتغيير . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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