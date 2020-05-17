إيران توجه رسالة نارية إلى إسرائيل… “سننهي وجودكم ونصلي فی القدس قریبا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أکدت إيران، اليوم السبت، أن “المقاومة ستنهی وجود الكيان الإسرائیلی المزیف وبعون الله، سنصلی قریبا فی القدس”.

وقال المساعد الخاص لرئیس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولیة، حسین أمیر عبد اللهیان: “لن یكون للصهاینة مكان فی مستقبل المنطقة. فلسطین کلها ملك للفلسطینیین. لا شك أن المقاومة ستنهی وجود الكیان الصهیونی المزور. وبعون الله سبحانه وتعالی سنصلی قریباً فی القدس”.

​وكان عبد اللهيان قال إنه “إذا اخطأ الصهاينة في احتلال أجزاء من الضفة فإنهم سيواجهون صفحة جديدة ومدهشة”. وتابع: “لا يشك الصهاينة بأنه إذا أخطأوا في احتلال أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية فإنهم سيواجهون بصفحة جديدة ومدهشة من قبل المقاومة يندمون من عملهم. وسيشهد العالم في الحركة الجديدة للمقاومة الفلسطينية تطوراً هاماً”.