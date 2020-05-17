شقيق أمير قطر يثير جنون الذباب السعودي والإماراتي بتغريدة ناريّة عن الشيخ تميم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
في ظلّ الحملة المسعورة التي تشنها السعودية والإمارات، عبر نشر شائعات كاذبة عن وجود “انقلاب في قطر”، نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تغريدةً نارية، أثارت جنون الذباب السعودي والإماراتي.
ونشر الشيخ جوعان بن حمد، صورةً لشقيقه الأمير، وأرفقها بتعليقٍ وصف فيه الشيخ تميم بـِ”ليث الجزيرة و اسدها”.وحظيت تغريدة الشيخ جوعان بن حمد بتفاعلٍ واسعٍ من المغرّدين، ورصدت “وطن” جانباً من تلك التعليقات البارزةيذكر أن الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي يحاول منذ عدة أيام الترويج لإشاعة حدوث انقلاب في قطر بقيادة رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم
كما روج الذباب الإلكتروني لإشاعة مقتل الشيخ حمد، الأمر الذي أثار سخرية واسعة منهم، خاصة بعد فشلهم في ترويج تلك الأكاذيب.
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