“بينهم الجولان”… إيران تكشف تفاصيل خطة جهنمية لـ”مواجهة إسرائيل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حسین نقوي حسیني، اليوم السبت، تفاصيل خطة لمواجهة إسرائيل.

وأوضح نقوي حسيني، أن “اجتماع اللجنة عقد مساء، اليوم، السبت، بهدف دراسة خطة مواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والامن والمصادقة عليها”، وذلك حسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وقال إنه “استنادا للماد الأولى للخطة المذكورة فإن جميع أجهزة البلاد ملزمة بتوظيف جميع طاقاتها الإقليمية والدولية لمواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ولاسيما مواجهة الأعمال المثيرة للحرب والإرهاب والحصار البشري والاستيطان وتشريد الشعب الفلسطيني واحتلال أراضي الدول بما في ذلك الجولان”.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أن “المادة 2 تؤكد على تنفيذ القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي بشأن حماية القدس عاصمة فلسطين”.

وقال نقوي حسيني، إن “المادة 3 تؤكد التزام الحكومة بالدعم الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم، وخاصة المادة 8 من قانون حماية الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، مضيفا أن “المادة 4 تحظر إصدار أي رخصة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المعارض والمؤتمرات والملتقيات”.

وأفاد بان “المادة 5، تحظر أي أنشطة برمجية للكيان الصهيوني في الجغرافيا السيبرانية للبلاد، كما يحظر تقديم الخدمات لهم، وكذلك أي استخدام للأجهزة والمنتجات البرمجية التي لها فرع إنتاج في الكيان الصهيوني”.

وذكر نقوي حسيني أنه في مادة أخرى، “يحظر دخول جميع الصهاينة التابعين لكيان الاحتلال، بمن فيهم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلى الجمهورية الإسلامية، كما يحظر سفر المواطنين الإيرانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.