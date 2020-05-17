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الأحد 17 مايو 2020
كتب
وكالات
التقى وفد سوداني رفيع المستوى خلال زيارة إلى أديس أبابا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث أكد الجانبان على متانة العلاقة بين البلدين ومقدرتهما علي تخطي التحديات التي تواجههما، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان(سونا).
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إن الزيارة التي قام بها وزير شئوون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس إلى إثيوبيا كانت ناجحة، حيث تناولت العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما في المجالات الاقتصادية و سبل دعمها وكيفية حل التحديات على الحدود بين البلدين والقضايا ذات الصلة بسد النهضة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في تغريدة على موقع "تويتر" إنه "جد سعيد" لاستقبال الوفد السوداني رفيع المستوى الذي يزور بلاده مبعوثا من الدكتور عبدالله حمدوك.
وأشار آبي أحمد في تغريدته إلى أن "هذا الوفد رفيع المستوى هو تعبير عن العلاقات الأزلية القوية بين بلدينا ولقد سررت بالنقاشات التي جرت بيننا حول تحديات تمتين العلاقات الاقتصادية وحول سد النهضة ومسائل الحدود وأيضا حول كيفية مجابهة جائحة الكورونا".
يذكر أن الوفد السوداني الذي يقوده وزير شئوون مجلس الوزراء، السفير مانيس، ضم كل من وزير الشؤون الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على أولى لقاءات الوفد السوداني في أثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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