عاجل.. تعرف على الجدول الزمني لتوقيع اتفاق السلام بالسودان

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الأحد 17 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت الوساطة بجمهورية جنوب السودان، عن موعد التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاقية السلام بين الفرقاء السودانيين يوم 20 يونيو/حزيران المقبل، كما حددت جدول زمني لحسم القضايا العالقة بين الأطراف.
وحددت الوساطة بين الفرقاء السودانيين يوم 18 مايو/أيار موعد لبدء التفاوض حول القضايا القومية ويستمر ثلاثة ايام علي أن يتم استئناف التفاوض عقب عطلة عيد الفطر المبارك يوم 27 مايو/أيار لحسم ملف الترتيبات الأمنية بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح "مسار دارفور والحركة الشعبية - شمال في مدة لا تتجاوز أسبوع.
كما حدد الجدول الزمني الذي وضعته الوساطة يومي الثالث والرابع من يونيو/حزيران لحسم القضايا العالقة بمسار دارفور والمنطقتين، علي أن تجتمع يوم الخامس من يونيو ولمدة أسبوع كامل اللجنة الفنية المشتركة والتي تتكون من الوساطة والحكومة الانتقالية والجبهة الثورية إلي جانب شركاء السلام لوضع مصفوفة الاتفاق النهائي.
وأشارت الوساطة إلي أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة ستكون مخصصة لمراجعة وترجمة وطباعة الاتفاقية ستبدأ يوم 12 يونيو/حزيران وتستمر أسبوع كامل.
وحددت الوساطة بين الفرقاء السودانيين يوم 20 يونيو/حزيران موعد للتوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاقية السلام بين الأطراف المتفاوضة.
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