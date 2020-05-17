عاجل.. 6 وفيات و325 إصابة جديدة بكورونا في السودان

السبت 16 مايو 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل (325) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها (6)، ليصبح اجمالي عدد الاصابات (2289) متضمنة(97) حالة وفاة.

وذكر تقرير ادارة الأوبئة أن الحالات الجديدة التي سجلت في ولاية الخرطوم (280) ، و15 حالة بولاية الجزيرة، و10 بولاية شمال كردفان، و8 بولاية القضارف و4 بولاية كسلا، وحالتين بكل من ولايات شمال دارفور وجنوب كردفان ونهر النيل، وحالة واحدة بولايتي الشمالية وشرق دارفور. وذكر التقرير أن الفحص المعملي اليومي تم لعدد (417)، فيما بلغ عدد المتعافين (222) حالة. Advertisements وأكدت الوزارة ان جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمراكز العزل الصحي. وحثت المواطنيين على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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