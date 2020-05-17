عاجل.. توقيع اتفاقيات صلح بين عدد من قبائل دارفور

السبت 16 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وقع عدد من اتفاقيات الصلح بين قبائل في ولايتي جنوب وشرق دارفور غرب السودان، اليوم السبت، برعاية الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، قائد ثاني قوات الدعم السريع، لتنهي حقبة من الصراعات القبلية استمرت أكثر من ثلاثة عقود.

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وأكدت وثيقة الصلح بين القبائل، التي وقعت في مؤتمر في جنوب دارفور، أهمية جمع السلاح، إلى جانب إهدار دم جميع المنفلتين وعدم إيواء المجرمين ونبذ القبلية والعمل من أجل الوحدة.

واتفقت القبائل على العيش في سلام ووئام تام مع إرسال وفد إلى الحركات المسلحة في دولة جنوب السودان، من أجل حثهم على توقيع السلام الشامل في أقرب وقت حتى يعم السلام ربوع السودان.

وشهد مؤتمر الصلح العفو والصفح بين القبائل، التي حملت النظام السابق مسئولية التسبب في جميع الحروب القبلية في دارفور، وتم الاتفاق على فتح جميع الطرق والمسارات والأسواق.