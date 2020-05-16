شكوي جديدة ضد المريخ في الفيفا (تعرّف على التفاصيل)

الخليج 365 : يواجه نادي المريخ شكوى جديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن مستحقات مالية متأخرة عن فترة عملٍ سابقة.وكشف ماريوس الروماني الجنسية انه قدم شكوي مطالبا فيها عن متأخراته طرف المريخ تصل إلى راتب 7 أشهر إضافةً إلى حوافز نصف نهائي البطولة العربية وكأس السودان وبعض المباريات في الدوريوعمل ماريوس بورتيس في الجهاز الفني لنادي المريخ خلال فترة المدرب التونسي يامن الزلفاني. المادة السابقة إرتباك كبير في السوق السوداء بسبب أسعار الدولار

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