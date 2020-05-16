إرتباك كبير في السوق السوداء بسبب أسعار الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شهدت أسواق العملات الأجنبية ارتباكاً ملحوظاً يوم السبت، نتيجة لتذبذب أسعار الدولار، حيث يتم تداوله بأكثر من سعر. وقال متعاملون في (السوق السوداء) خلال جولة لـ (سودانا فوق ) بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم أنه تم تداول الدولار بـ (130) جنيها كأعلى سعر و(128) جنيها أدنى سعر، وأضافوا: (هنالك تجار يقدمون أسعارا غير منطقية ولا علاقة لها بما يجري في السوق وهو الأمر الذي أحدث ارتباكا ملحوظا). وقال احد التجار: (هناك من يقدمون عروضا لشراء الدولار بأسعار تصل إلى (135) جنيها، مما خلق نوعا من انعدام الثقة بين البائع والمشتري الأمرالذي أفشل العديد من التعاملات). وبحسب التاجر فإن الريال السعودي وصل إلى (34) جنيهاً، الدرهم الاماراتي (36) جنيهاً، اليورو (142) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (158) جنيهاً، الجنيه المصري (8) جنيهات، الريال القطري (35.20) جنيه.
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