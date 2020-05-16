لجنة الطوارئ الاقتصادية تناقش نظام المحفظة الاستثمارية لتوفيرالسلع الاستراتيجية

الخليج 365 :

انعقد اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم اجتماع مصغر للجنة العليا للطارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة والسيد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك الرئيس المناوب للجنة. وقال د.ادم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وعضو اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أن الاجتماع استعرض تقارير حول نظام المحفظة الاستثمارية وتوفيرالسلع الاستراتيجية وصادرات الذهب والثروة الحيوانية، حيث تم طرح مجموعة من المقترحات من بينها تحديد رأس المال للمحفظة ومساهمة البنوك المختلفة والتى يبلغ عددها 27 مصرفا تجاريا بجانب مساهمات الحكومة لتمويل المحفظة والتى ستسهم في توفير موارد لاستيراد السلع الاستراتيجية. وأضاف بحسب سونا أن الاجتماع وجه برصد تقريرا مفصلا عن نظام المحفظة لاجازته في الاجتماع القادم وأوضح حريكة أن الاجتماع ناقش تفعيل اتفاقيات البترول مع دولة جنوب السودان كمصدر مهم للوقود في الاستهلاك في السودان. وووجه الاجتماع وزارة الطاقة والتعدين والجهات المعنية الأخرى بالاسراع في عمل صيانة جميع المصافي، كما وجه وزارة التجارة بالوقوف ميدانيا على حصاد القمح ووضع الترتيبات لنقل المحصول باسرع وقت ممكن، مشيرا الى أن هناك اجتماعات دورية ستعقد بين الرئيس والرئيس المناوب لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة. وقال حريكة أن من أهم القرارات التى صدرت عن اللجنة هو قرار تأسيس المحفظة حيث تم مناقشة نظامها الاساسي وتفعيل عملها، مشيرا أن المحفظة قد بدأت عملها بالفعل من خلال توفير موارد للاستيراد.