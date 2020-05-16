أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت في بنك السودان المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نستعرض لكم عبر الخليج 365 بتاريخ السبت 16 مايو 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي .
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|الدولار
|55.0000
|55.2750
|55.1375
|الين الياباني
|0.5169
|0.5195
|0.5182
|الجنيه الاسترليني
|67.8510
|68.1903
|68.0206
|الفرنك السويسري
|57.9496
|58.2393
|58.0945
|الدولار الكندي
|39.6445
|39.8427
|39.7436
|كرونة السويدية
|5.6561
|5.6844
|5.6702
|الكرونة النرويجية
|5.3960
|5.4230
|5.4095
|الكرون الدنماركي
|8.1872
|8.2281
|8.2077
|الدينار الكويتي
|176.8489
|177.7331
|177.2910
|الريال السعودي
|14.6546
|14.7279
|14.6912
|الدرهم الاماراتي
|14.9754
|15.0503
|15.0128
|الريال القطري
|15.1099
|15.1854
|15.1477
|الدينار البحريني
|145.6568
|146.3851
|146.0209
|ريال عماني
|142.8200
|143.5341
|143.1771
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|74.7776
|75.1740
|74.9758
|الدولار الحسابي (مصر)
|4.6732
|4.6823
|4.6778
|اليورو
|61.1738
|61.4796
|61.3267
|XAR
|2726.1036
|2740.7649
|2733.4342
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