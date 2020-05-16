المريخ يتسلم ميزانية عبد الصمد ويطالب بالمستندات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت متابعات (الصيحة)، أن المريخ تسلم ميزانية الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2018م التي كانت موجودة لدى أمين المال إبان فترة المجلس الوفاقي عبد الصمد محمد عثمان، بعد أن لوح المجلس في وقت سابق بفتح بلاغ ضد عبد الصمد بسبب عدم تسليم الميزانية الخاصة بفترة المجلس الوفاقي.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن امين المال السابق لجأ إلى مكتب مراجعة لمراجعة ميزانية تلك الفترة وسلم المريخ ميزانية مراجعة.

وتفيد متابعات (الصيحة)، بأن تسليم الميزانية لم يصاحبه تسليم المستندات التي تثبت صحة الأرقام الواردة فيها، ويتوقع أن يطلب المجلس من عبد الصمد تسليم كل المستندات الخاصة بتعاملات النادي المالية عن فترته لأن تلك المستندات يفترض أن تكون موجودة في النادي لتقديمها لمراجعة الميزانية الخاصة بالنادي بواسطة مجلس الإدارة، مع الإشارة إلى أنها تشمل مستندات خاصة بإيصالات رواتب ومقدمات عقود ومخالصات أجانب.