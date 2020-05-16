فرفور يزرف الدموع في ذكرى الفنان نادر خضر

الخليج 365 : ذرف الفنان الكبير جمال فرفور الدموع فى برنامج يلا نغنى في قناة الهلال مساء اليوم الذي خصصت حلقته لأغاني الفنان الراحل نادر خضر والتي شارك فيها كل من الفنانين عصام محمد نور ومبارك البنا وهانى عابدين وجمال فرفور.

يذكر أن ثمانية سنوات قد مضت على رحيل الفنان نادر خضر الذى لقى مصرعه فى حادث حركة اليم وهو عائد فى طريقه إلى الخرطوم من ولاية نهر النيل.

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