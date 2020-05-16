إستمرار إرجاع السعودية للصادر الحي

الخليج 365 :

تواصل السلطات السعودية إرجاع شحنات صادر الضأن، السوداني بحجة نقص المناعة، وعادت أمس (الجمعة) شحنة على متن الباخرة الإيمان، بحمولة حوالي٢٠ ألف رأس.

وأرجعت مصادر السبب لعدم التزام بعض المصدرين بتوجيهات وزارة الثروة الحيوانية، مع وجود مخالفات إدارية وفنية من قبل بعض الجهات، وقالت لـ(السوداني) إن هناك جهات مختلفة مسؤولة عن حركة الصادر، تحتاج للمراجعة وإحكام التنسيق من جديد، لمعالجة القصور والمخالفات.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إرجاع عدد من شحنات، كما صدرت مؤخراً توجيهات من وزارة الثروة الحيوانية، لتنظيم صادر الماشية للسعودية.