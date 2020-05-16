شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت وزارة الطاقة اليوم عن توقيت جديد لعمل محطات الوقود من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل اعتبارا من غدٍ الأحد.

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