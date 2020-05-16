مصرفيون: زيادة سقف السحب من الصرافات ينشط الأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفاد بعض موظفي بنوك بالخرطوم (السوداني) بأن زيادة سقف السحب لـ (5) آلاف جنيه يسهل حصول الأسر على جزء كبير من احتياجاتها.

ودعا موظف ببنك أم درمان الوطني في تصريح لـ (السوداني) لزيادة سقف السحب ليستطيع المواطن الحصول على مستلزمات العيد مشيراً إلى أن الزيادة المقترحة نفسها لا تغطي سوى جزء طفيف من الاحتياجات خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزامن عطلة العيد مع الإجازة الجبرية للحظر.

وأشار صراف ببنك التضامن محمد حسن إلى أن رفع سقف السحب ينشط حركة السوق، وتوقع حدوث ازدحام بالصرافات خلال الأيام المقبلة طلباً للسحب النقدي خاصة بعد تحويل صرف المرتبات عبرها، لافتاً للانسياب السلس للسيولة للتغذية اليومية المستمرة لها في الفترة الصباحية بمبالغ كبيرة . المادة السابقة خطوة من (كاف) تضع الاتحاد السوداني تحت الضغط المقالة القادمة توقيت جديد لعمل محطات الوقود

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