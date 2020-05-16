خطوة من (كاف) تضع الاتحاد السوداني تحت الضغط

الخليج 365 :

أفادت متابعات (الصيحة)، بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يجري اجتماعات مكثفة عبر الفيديو هذه الأيام تمهيداً لإعلان روزنامة جديدة لمنافساته المختلفة على صعيد المنتخبات والأندية.

وبحسب تقارير إعلامية ومصادر مقربة من (كاف)، فإن الأخير يتجه إلى وضع تواريخ الجولات المتبقية من مباريات تصفيات أمم إفريقيا، حيث تم اقتراح 31 أغسطس و8 سبتمبر للجولتين الثالثة والرابعة اللتين تم تأجيلهما إبان بداية أزمة (كورونا)، على أن تقام الجولة الخامسة في أكتوبر والسادسة والأخيرة في نوفمبر، مع بحث تواريخ جديدة لمباريات تصفيات كأس العالم في وقت لاحق.

تلك التطورات والمواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا والتي تم التأمين عليها بشكل كبير في إنتظار بعض الترتيبات للإعلان عنها بشكل رسمي، تضع الاتحاد السوداني تحت الضغط، إذ سيتعين عليه بحث أمر عودة النشاط في أقرب وقت ممكن ليتم من خلاله إعادة اللاعبين للفورمة حتى يكون المنتخب الوطني جاهزاً للاستحقاقات المنتظرة.