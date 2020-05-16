وفاة ثاني طبيب في السودان بفيروس كورونا

نعت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الدكتور أسامة القاضي إستشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى الضعين التعليمي بولاية شرق دارفور والذي حدثت وفاته إثر الإصابة بفيروس كورونا أثناء عمله وتأدية واجبه بالمستشفى. وهو ثاني طبيب سوداني بحسب صحيفة اليوم التالي ضحية لهذا المرض بعد وفاة الدكتور أبكر احمد آدم بمستشفى الجنينة التعليمي بولاية غرب دارفور قبل يومين، وأول وفاة لطبيب بولاية شرق دارفور بالمرض. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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