مواطنو كادقلي يعبرون عن ارتياحهم لنجاح مساعي اللجنة الامنية

أبدى عدد من مواطني مدينة كادقلى ارتياحهم على ما توصلت إليه مساعي اللجنة الأمنية لمعالجة الأحداث التي وقعت بمدينة كادقلي وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى .

وبحسب “سونا” فى استطلاع اجرته وسط المواطنين بداخل سوق كادقلي حول الأحداث وتأثيراتها على المجتمع.قال أحمد محمد النور تاجر اجهزة بسوق كادقلي ان الأحداث كانت مؤسفة مبينا ان مثل هذه الأعمال لاتخدم قضية السلام والاستقرار . وأكد بأنهم كتجار تعرضوا لكثير من الهزات والهنات مطالبا حكومة الولاية بتوفير الأمن والاستقرار حتى يتسنى للتجار تقديم خدماتهم للمواطنين مشيراً الى أن بعض ضعاف النفوس استغلوا الوضع لتحقيق رغباتهم وأطماعهم الذاتية.

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فيما أعرب عصام موسى برنجي مواطن بمدينة كادقلى عن امله في عدم تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلا مناشدا كل المواطنين الذين كانوا قد خرجوا من منازلهم بسبب الأحداث للعودة لديارهم باعتبار ان الأوضاع قد عادت الي طبيعتها .

وأبان هارون الياس احد مواطني كادقلى ان وضع الولاية لايتحمل أي مشاكل مبديا فرحته بتجاوز هذه المشكلة وعودة الاوضاع لمسارها الطبيعي مشيدا بدور الأجهزة الامنية في احتواء الاحداث . ودعا سكان كادقلي كافة بالتوحد والتكاتف نحو ترسيخ ثقافة السلام واللجوء للقانون . فيما ناشد المواطن مبارك محمد ابوشوك حكومة الولاية بحسم المشاكل في بداياتها خاصة وان المواطن في غنى عن اي مشكلة تهدد أمنه وسلامه الاجتماعي معربا عن سعادته بعودة الوضع في كادقلي لطبيعته .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)