تعرف على الاراضي التي حجزتها لجنة التمكين من جمال الوالي

التاريخ: 16-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة بلغت الاراضي التي قامت ‏لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالحجز عليها بحسب صحيفة صوت الامة من رئيس المريخ السابق السيد جمال الوالي بمنطقة الباقر ومواقع اخرى تقدر بحوالي 50955 متر مربع زائد 1353 فدانا الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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