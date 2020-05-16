توقعات بانعاش المرتبات للحركة التجارية بالخرطوم .

توقع بعض تجار السلع الاستهلاكية انتعاش حركة الأسواق رغم الحظر عقب بدء زيادة المرتبات للعاملين بالدولة .و قال تاجر سلع بالخرطوم أحمد علي إن زيادة المرتبات تنعكس إيجاباً على حركة السوق وخاصة مستلزمات العيد من ملابس ومأكولات، وأوضح لافتاً لتسبب الحظر وإغلاق الحدود في ندرة السلع المستوردة.

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وأشار بحسب صحيفة السوداني تاجر سلع بأمدرمان إبراهيم محمد إلى احتمالين زيادة الحركة التجارية خلال الأيام المقبل خاصة الفترة الصباحية لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم للعيد وانتقد لجوء بعض التجار لتخزين السلع لطرحها بأسعار عالية مع اقتراب موسم العيد، نافياً حدوث زيادات في الأسعار، وأشار إلى ركود السوق في الوقت الحالي لشح السيولة لدى المواطن وضعف القوى الشرائية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )