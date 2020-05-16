الفكي يبدأ زيارات للولايات لإزالة التمكين

يبدأ عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان جولة ولائية لتفقد الأوضاع وتنشيط عمل لجنة إزالة التمكين بالولايات المختلفة.

ويبتدر الفكي، بحسب صحيفة مصادر زياراته بولاية كسلا للوقوف مع الضحايا ومتابعة سير لجنة التحقيق في الأحداث الأخيرة ولقاء قيادات الولاية الرسمية والشعبية، ثم ينتقل لولاية القضارف لتفقد الأوضاع والاستعدادات للموسم الزراعي ولقاء قيادات الولاية ويختتم الجولة بولاية الجزيرة.

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وتأتي الزيارات في إطار تفعيل لجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد ممتلكات الشعب والوقوف على أوضاع المواطنين في الولايات الثلاث، على أن تستمر الجولات في غضون الأسابيع المقبلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)