غرفة البصات: مايتداول عن استئناف السفر عارٍ من الصحة

نفى رئيس لجنة التسيير لغرفة البصات السفرية سمير عرش الدين، استئناف سفر البصات الثلاثاء المُقبل. وأكد عرش الدين السبت، أن مايُشاع في الوسائط بلسان مصدر من لجنة التسيير باستئناف السفر عارٍ من الصحة،

وأوضح أن استئناف السفر يصدر بقرار مكتوب من جهات حكومية عُليا كقرار إيقاف السفر، وسيتم تعميمه على جميع وسائل الإعلام المختلفة.

وطالب بحسب صحيفة (السوداني)، مُتخذي قرار الإيقاف بتأجيل الشيكات البنكية المجدولة لشراء البصات، وشركات قطع الغيار حتى لايُرمى بمُلَّاك البصات في غياهب السجون،

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كما يتم تعويض للخسائر التي تكبدها القطاع منذ قرار إيقاف السفر في (٢٢) مارس الماضي حتى تاريخ الاستئناف، متمثلة في مرتبات الموظفين وإيجارات المكاتب بالعاصمة والولايات، ومصاريف العمال والميكانيكية، وصيانة الأعطال التي صاحبت إيقاف البصات من تلف إطارات، بطاريات، التكييف، مراجعة فلاتر الجازولين وغيرها للحفاظ على قطاع النقل من الإنهيار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )