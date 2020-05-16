السبت 16 مايو 2020 كتب وكالات يقوم عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان بجولة ولائية لتفقد الأوضاع وتنشيط عمل لجنة تفكيك التمكين بالولايات المختلفة .

Advertisements ويبتدر الزيارة بولاية كسلا للوقوف مع الضحايا ومتابعة سير لجنة التحقيق في الأحداث الأخيرة ولقاء قيادات الولاية الرسمية والشعبية . ثم ينتقل سيادته لولاية القضارف لتفقد الأوضاع والاستعدادات للموسم الزراعي وأيضا لقاء قيادات الولاية ويختتم الجولة بولاية الجزيرة. تأتي الزيارات في إطار تفعيل لجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد ممتلكات الشعب السوداني والوقوف على اوضاع المواطنين في الولايات الثلاثة، وبحسب مصادر مطلعة ان الجولات ستتواصل في غضون الأسابيع القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تنشيط عمل لجنة تفكيك التمكين بالولايات المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.