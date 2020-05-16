البدوي : عائدات اللحوم تذهب للجيش وأموال الطيران لبنك في أبوظبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وزير المالية السوداني إن عائدات اللحوم التي تصدر للسعودية لا تدخل في خزينة الدولة ويستلمها الجيش بينما عائدات الطيران المدني تستلمها شركة في سويسرا وتحولها لبنك في أبوظبي.

وعن أموال الطيران المدني، قال البدوي، إن الصناديق عموما مثل صندوق المعاشات وغيرها محمية بقوانين، ومن بينها الطيران المدني أيضا ولهم لائحة تعطيهم حق الاحتفاظ بعوائد الطيران.

وأوضح أن هناك شركة في سويسرا تستلم أموال الطيران المدني ورسوم الطيران فوق الأراضي السودانية وتحولها إلى حساب في بنك أبوظبي.

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وقال “الطيران المدني يرفعون إلينا احتياجاتهم التي نضمنها في الموازنة ولكنهم يصرفونها من الأموال التي يتحصلونها مباشرة من الحساب خارج السودان، ثم يردون الينا ما يفيض منها.. الحساب ليس تحت ولاية المالية”.

وردا على سؤال حول إمكانية أن تضع لجنة ازالة التمكين يدها على هذا الحساب، قال الوزير “نعم من الممكن أن نلفت نظر لجنة تفكيك النظام ومحاربة الفساد لتضع يدها على الحساب وتختصر الزمن”.

وعن أداء لجنة إزالة التمكين، قال البدوي “يعجبني للغاية أداء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد فحتى شركة (زادنا) التي تتبع للقوات المسلحة طالتها إجراءات اللجنة”.

وأكد أن ما تقوم به اللجنة تحذير للجميع حتى الحاكمين الآن، إذ أنها تثبت أنه لا سبيل للعبث بالمال العام أو استغلال النفوذ. كما أن استرداد الأصول فيه عدالة اقتصادية.