التاريخ: 16-مايو-2020
0 مشاهدة
أفادت متابعات (الصيحة)، بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يجري اجتماعات مكثفة عبر الفيديو هذه الأيام تمهيداً لإعلان روزنامة جديدة لمنافساته المختلفة على صعيد المنتخبات والأندية.
وبحسب تقارير إعلامية ومصادر مقربة من (كاف)، وفق صحيفة الصيحة فإن الأخير يتجه إلى وضع تواريخ الجولات المتبقية من مباريات تصفيات أمم إفريقيا، حيث تم اقتراح 31 أغسطس و8 سبتمبر للجولتين الثالثة والرابعة اللتين تم تأجيلهما إبان بداية أزمة (كورونا)، على أن تقام الجولة الخامسة في أكتوبر والسادسة والأخيرة في نوفمبر، مع بحث تواريخ جديدة لمباريات تصفيات كأس العالم في وقت لاحق.
تلك التطورات والمواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا والتي تم التأمين عليها بشكل كبير في إنتظار بعض الترتيبات للإعلان عنها بشكل رسمي، تضع الاتحاد السوداني تحت الضغط، إذ سيتعين عليه بحث أمر عودة النشاط في أقرب وقت ممكن ليتم من خلاله إعادة اللاعبين للفورمة حتى يكون المنتخب الوطني جاهزاً للاستحقاقات المنتظرة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة من (كاف) تضع الاتحاد السوداني تحت الضغط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.