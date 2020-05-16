ادريسا امبوبو يحاصر الهلال بالفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتا الدقيقة ان لاعب الهلال ادريسا امبوبو تقدم بشكوى ضد الهلال للجنة اللاعبين غير الهواة بالفيفا نطالبا بدفع مستحقاته بالهلال والتي ادت لفسخ تعاقده من طرف واحد وطالب ادريسا الهلال بدفغ 30 الف دولار بجانب اتعاب المحامي فضلا عن مرتباته بالهلال لثلاثة اشهر فشل في الحصول عليها حينما كان لاعبا.

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