تعرف على البطل.. قرار بإلغاء الدوري المصري لكرة القدم

الخليج 365 :

بات في حكم المؤكد أن يصدر اتحاد الكرة المصري قرارا بإلغاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري الممتاز دون إعلان بطل او تحديد أندية هابطة. ويتصدر الأهلي لائحة الترتيب بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه حتي توقف النشاط بسبب جائحة “كورونا”.وبحسب برنامج “الكورة” مع شوبير الذي يقدمه النجم السابق للأهلي والإعلامي اللامع أحمد شوبير أن اتفاقا عصر الجمعة بين وزير الشباب والرياضية ووزيرة الصحة بإلغاء المسابقات في نسختها الحالية علي أن يصدر القرار رسميا الأحد.يذكر أن جدلا كثيفا حدث في الفترة الماضية في اروقة اللجنة الخماسية التي تشرف علي كرة القدم المصرية والأندية بمن فيها الأهلي حول مصير الدوري في وقت طالب فيه نادي القرن بتتويجه باللقب وهو ما رفضته الأندية سيما الزمالك.